Mardin'de kablo hırsızlığı kamerada

MARDİN'in Midyat ilçesinde bir eve ait kabloların, iki hırsız tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde bir eve ait kabloların, iki hırsız tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Evin bulunduğu sokağa gelen iki hırsız, dış kısmında bulunan kabloları keserek çaldı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından yapılan şikayet üzerine polis, güvenlik kameralarını izleyerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kabloların çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.