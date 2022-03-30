Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerinin devriye esnasında bulduğu yaralı sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Artuklu ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında gördüğü yaralı sahipsiz köpek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.

Yaralı köpek, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çevreye, doğaya ve hayvanlara yönelik çalışması devam ediyor.