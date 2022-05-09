Mardin'de jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Derik ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Derik'te devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaralı şahin olduğunu fark etti.
İlk tedavisi yapılan kuş, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel