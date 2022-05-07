Mardin'de jandarmadan gençlere yönelik söyleşi

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince gençlere yönelik söyleşi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen söyleşiye Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler ve üniversiteden mezun olan gençler katıldı.

Programda ekipler, gençlere jandarmanın görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verdi.