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Mardin'de jandarmadan gençlere yönelik söyleşi

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de jandarmadan gençlere yönelik söyleşi

Mardin'de jandarma ekiplerince gençlere yönelik söyleşi düzenlendi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince gençlere yönelik söyleşi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen söyleşiye Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler ve üniversiteden mezun olan gençler katıldı.

Programda ekipler, gençlere jandarmanın görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verdi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma, Artuklu, Mardin, Güncel, Haberler

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