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Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörü bitirmeye söz verdiklerini vurguladı.

Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu"nda PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 28 Nisan'da yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Astsubay Üstçavuş Jandarma Mardin Güncel Haberler

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