Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.