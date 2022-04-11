Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

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Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mardin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

AA / Şahin Seçen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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