Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan Mardin ve Kızıltepe sivil toplum kuruluşları platformları temsilcileri, ellerinde Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Kasım Ergün, İsrail'in 7 aydır Gazze'de açıkça katliam yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Bugüne kadar çoğunluğu çocuk ve kadın 35 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirten Ergün, "Bütün halkımızla beraber siyonist İsrail ve işbirlikçi, destekçi yandaş firmaların ürettiği ürünleri, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, esnafımız ve öğrencilerimiz hep birlikte ve kararlı bir şekilde boykota devam edelim. Hangi ülkenin ve hangi sermayedarın olursa olsun, siyonist işgalci İsrail'i destekleyen tüm firmalar ve ürünleri protesto etmek ve satın almamak bizim insani, İslami ve vicdani sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gruptakiler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.