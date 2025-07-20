Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mardin STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, işgalci İsrail'in 21 aydır her gün kadın, çocuk demeden masum ve sivil insanları katletmeyi sürdürdüğünü, dünyanın ise bunu sadece seyrettiğini söyledi.

Gazze'de masum bebeklerin mama, hastaların ilaç bulamadığını ifade eden Başboğa, "Hastaneler, eczaneler ve ambulanslar bombalanıyor. Temiz içme suyu yok, ekmek yok, gıda kıtlığı had safhada. İsrail ablukası nedeniyle temel sağlık ve gıda ihtiyacı çok kritik bir durumda." diye konuştu.

Başboğa, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail, uçak ve tankla teslim alamadığı Gazze halkını açlık ve hastalıkla ölüme sürüklüyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu açık bir soykırım suçudur. Ağır bombardımanlara ek olarak açlık, susuzluk ve hastalığı Gazzeli masum insanlara dayatan soykırımcı İsrail'e karşı daha somut, daha etkin ve daha büyük hamleler yapılmalıdır."

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Enver Türkmen, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okudu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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