Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı - Haberler

Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir apartman inşaatı için kurulan iskelenin halatının kopması nedeniyle yere düşen 2 işçi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir apartman inşaatı için kurulan iskelenin halatının kopması nedeniyle yere düşen 2 işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki inşaatın 3 katında iskele üzerinde çalışan Nazım Ağırman (45) ile Yahya Ayaz (40), halatın kopması sonucu yere düştü.
Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel