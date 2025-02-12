Mardin'de İşçi Servisi ve Pikap Çarpıştı: 9 Yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir işçi servisi ile pikap çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçi servisi ve pikapın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kırsal Evciler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel