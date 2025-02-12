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Mardin'de İşçi Servisi ve Pikap Çarpıştı: 9 Yaralı

Mardin'de İşçi Servisi ve Pikap Çarpıştı: 9 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir işçi servisi ile pikap çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçi servisi ve pikapın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kırsal Evciler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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