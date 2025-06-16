Mardin'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mardin'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalım Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında inşaat malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.

Yangını söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen itfaiye personeli, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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