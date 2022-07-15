Son dakika haber... İş yeri sahibiyle kiracılar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'de iki kiracı ile iş yeri sahibi ve oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mardin'de iki kiracı ile iş yeri sahibi ve oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, iş yeri sahibi ve oğlu ile kiracılar yaralandı. Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan kiracı Ahmet K. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. AA / Şahin Seçen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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