Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesi davasında bilirkişi raporu istendi

Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin davada, 2'si tutuklu, 4 sanığın aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışının bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

MARDİN'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin davada, 2'si tutuklu, 4 sanığın aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışının bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Olay, 19 Ocak'ta uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

4 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI TALEBİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan'a da 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

ESKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİLER

Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Tutuksuz sanıkların yer almadığı duruşmaya, Abdullah Kaplan ile Faris Akseven cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışın bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı 16 Ocak 2024'e erteledi.