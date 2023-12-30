Mardin'de İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu
Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, araç sahiplerine yönelik yapılan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı ve kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin, internet üzerinden ilan veren araç sahiplerine 600 bin lira kaptırdığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.