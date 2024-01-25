Mardin'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, düştüğü iskeleden hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir (53), çıktığı iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Kandemir'in cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.