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Mardin'de İnşaatta Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Mardin'de İnşaatta Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan 14 yaşındaki Fırat Ö., merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Fırat Ö. (14), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırat Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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