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Mardin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'de bir inşaatta çalışan Abdulhalim Ökmen, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta meydana geldi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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