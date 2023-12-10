Mardin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'de bir inşaatta çalışan Abdulhalim Ökmen, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta meydana geldi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.