Üye Girişi
Haberler

Mardin'de inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. İbrahim K. (51), iddiaya göre, çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için Nur Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katına çıktı. İnşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan İbrahim K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim K. (51), iddiaya göre, çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için Nur Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katına çıktı.

İnşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan İbrahim K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Artuklu Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title