Mardin'de İmam Hatipliler Haftası Kutlandı

Mardin'de İmam Hatipliler Haftası Kutlandı
Mardin'de, Önder Mardin İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen programda, İmam Hatip Okullarının önemi ve gençliğe kazandırdığı değerler vurgulandı. Vali Tuncay Akkoyun, okulların kadim değerleri yaşatmadaki rolüne dikkat çekti.

Mardin'de Önder Mardin İmam Hatipliler Derneği tarafından "13-20 Ekim İmam Hatipliler Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in kadim medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi yetiştirme gayretinde olan İmam Hatip Okulları, kutlu bir gençlik hareketi olmasının yanında kadim topraklarımızın tarihini, kültürünü, idealini, milli ve manevi mirasını rehber edinen, omuzlayan, hem inanç dünyasının hem de ilim geleneğinin köklerinden beslenen bir dava yolculuğu olarak bir medeniyet inşası tahayyülüdür. Bu okullarımız, dini bilgilerin öğretildiği, aynı zamanda bilimle, akılla, ahlakla, maneviyatla bütünleşen bir neslin yetiştiği eğitim yuvalarıdır. Kuruluşundan bugüne İmam Hatip Okulları, kalbi imanla, zihni bilgiyle, dili hikmetle donatılmış gençler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu yönüyle İmam Hatip Okulları, milletimizin ilme dayalı kalkınma ve maneviyata dayalı diriliş yolculuğunun önemli taşıyıcıları olmuştur."

Programda, Önder Mardin İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da birer konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kurum temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
