Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından ilk yardım ve farkındalık eğitimi verildi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından ilk yardım ve farkındalık eğitimi verildi.

Artuklu Üniversitesine İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara ilk yardımın önemi ve ilk yardım esnasında yapılması gereken bilgiler verildi.

Bu tarz etkinliklerle vatandaşlara ilk yardım bilincinin oluşmasını amaçladıklarını belirten İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Erten, ilk yardımın önemli olduğunu kaydetti.

Erten, şöyle konuştu:

"Hasta veya yaralıya uygulanacak ilk yardım desteğinin ilk yardım eğitimi alan kişi tarafından uygulanması son derece önemlidir. Çünkü bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olmaktadır."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Artuklu Üniversitesi, İlk Yardım, Artuklu, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title