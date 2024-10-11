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Mardin'de İlk Kez Başarılı Tümör Ameliyatı Yapıldı

Mardin'de İlk Kez Başarılı Tümör Ameliyatı Yapıldı
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68 yaşındaki Abdulvahap Yıldız, kalça kemiğindeki kötü huylu tümörden yapılan cerrahi müdahale ile kurtuldu. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon Türkiye'de nadir merkezlerde yapılan bir işlem olarak kaydedildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Abdulvahap Yıldız, kalça kemiğinde tespit edilen tümöründen cerrahi müdahaleyle kurtuldu.

Prostat kanseri olan Yıldız, kalça ağrısı ve bacakların üzerine basamama şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Yıldız'ın sağ uyluk kemiğine kötü huylu tümörün yayıldığı ve oluşan zayıflama neticesinde kemiğin kırıldığı tespit edildi.

Ortopedi uzmanları Dr. Bilal Gök, Dr. Faruk Temez ve Dr. Mehmet Afşin Karaoğlan tarafından yapılan operasyonla kanserli doku temizlendi ve hastaya özel platin yerleştirildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından, yoğun bakıma ardından da normal servise alınan hastayı hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldız ve hekimler ziyaret etti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, bölgede özellikli işlemlerde adından söz ettiren bir hastane yolunda ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'nin nadir merkezlerinden yapılan bir ameliyatın başarılı bir şekilde hastanelerinde yapıldığını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat Mardin'de ilk kez yapılmaktadır. Bu işlemi yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikli cerrahi müdahalelerle sevk oranlarını ciddi şekilde düşürmeyi planlamaktayız. Bu konuda bizlere destek olan Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Dr. Temez ise, kalça çıkığı şikayeti ile başvuran hastanın önce kalça kırığının nedenini araştırdıklarını kaydetti.

Hastada bilinen prostat kanserinin kemiğe sıçradığını ve bunun zemininde de kırık oluştuğunun tespit edildiğini aktaran Temez, "Tümörün bulaştığı yeri tespit ederek kemiği tümörle çıkardık. Yerine protezi koyduk. Çok şükür bir aksilik yaşamadan cilt ve yumuşak dokumuzu kapattık." diye konuştu.

Dr. Karaoğlan ise Türkiye'de çok az merkezde yapılan tümör protez işlemini başarı ile uyguladıklarını aktardı.

Sağlığına kavuşan Yıldız, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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