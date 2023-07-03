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Mardin'de iki tır çarpıştı, yaralanan olmadı

Mardin'de iki tır çarpıştı, yaralanan olmadı

Güncel Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza araçlarda hasara neden oldu.

Kaza nedeniyle söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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