Mardin'de 1 kişinin sert cisimle öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede aile avukatları adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl bir kişiyi sert cisimle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet ile tarafların avukatları ve maktul Resul Derin'in yakınları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar, üzerine isnat edilen suçtan tahliyelerine yönelik karar verilmesini talep etti.

Resul Derin'in yakınları da sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet'in, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatlarından Gurbet Bilbay, mahkemenin verdiği kararı yerinde bulduklarını belirterek "Heyet lehimize karar verdi. Adalet yerini buldu. Umarım Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtayda da aynı sonucu alırız." dedi.

Derin'in eşi Masiye Derin de "Adalet yerini buldu, mutluyum." ifadesini kullandı.

Olay

Artuklu ilçesinde, 13 Mart Mahallesi'nde, 22 Haziran 2024'te sert bir cisimle vurularak darbedilen ve sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Derin hayatını kaybetmiş, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derin'i darbettiği belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet, kaçtıkları araçla yakalanmış, araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
