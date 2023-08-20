Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Nusaybin-Cizre kara yolunda plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Hediye C. (62), Şükran Y. (23), Güneş C. (8) ile Halil İbrahim C. (13) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel