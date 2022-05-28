Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA - Selahattin Erol - Güncel
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Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Artuklu-Ömerli kara yolunda 47 MA 1430 plakalı otomobil ile 06 HUC 92 otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki Veysi ve Fırat Arıkan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Selahattin Erol - Güncel