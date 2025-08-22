Mardin'de İki Kardeşin Ölümü Şok Yarattı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Leyla (60) ile Muatter Işıktaş (65) kardeşlerin ölü bulunduğu evin kapısına zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), "Olayı duyduğumda çok üzüldüm. 2 kişi beraber ölür mü? 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler" dedi.

Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş ve ablası Muatter Işıktaş'tan haber alamayan yakınları, dün öğleden sonra polise başvurdu. Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. İlk incelemede iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kardeşlerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kez yine ilçeye bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan (60), evinde ölü bulundu. Kanser hastası olan Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgulara göre, olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. 3 kadının vücudunda darp veya kesici alet izine de rastlanmadı.

'SESSİZDİLER'

Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde olduklarını ifade etti. Olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Ece, "Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. 2 kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin'e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler" dedi.