Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

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Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

İtfaiye, Tragger, Mardin, kar, Güncel, Haberler

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