Mardin'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Mardin'de haklarında kesinleşmiş toplam 82 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "5 çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 8 ay ve 65 yıl 7 Ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı.

Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
