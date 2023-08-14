Mardin'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Gurs Vadisi yolunda Şükrü Örnek'in kullandığı 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan Arı'ın kullandığı 47 DL 483 plakalı kamyonet sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. 2'si ağır 5 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.