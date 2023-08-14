Mardin'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.