Mardin'de İki Aile Arasındaki 21 Yıllık Husumet Barışla Sonlandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde 2004 yılında Atlı ve Çiçek aileleri arasında çıkan ve daha sonraki süreçlerde de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgalar nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı.

Her iki ailenin fertleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin basit sebeplerle 21 yıl önce akraba iki aile arasında başladığını anımsattı.

Ailelerin destekleriyle bu husumeti sonladıklarını belirten Recepoğlu, gençlere birbirini sevecek güzel bir miras ve ahlak bırakmak istediklerini kaydetti.

Recepoğlu, şöyle konuştu:

"Her iki taraf da özveride bulunarak bize katkı verdiler, bizi kırmadılar, sağ olsunlar. 21 yıllık bir kangreni söküp atmak için burada bulunuyoruz. 21'inci asırda en güzel miras, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Biz buna inanıyoruz, güzel bir nesil yetişsin istiyoruz. Gençlerimize bu barışı sağlayarak inşallah güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz."