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Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada bir jandarma personeli de dahil 14 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada bir jandarma personeli de dahil 14 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir jandarma personelinin de olduğu 14 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir jandarma personelinin de olduğu 14 kişi yaralandı.

Kırsal Kocakent Mahallesi'nde, Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan biri uzman çavuş 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma Mazıdağı Mardin Güncel Haberler

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