Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada bir jandarma personeli de dahil 14 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir jandarma personelinin de olduğu 14 kişi yaralandı.