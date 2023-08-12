Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim E. ile Eyüp E, silah ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim E. ile Eyüp E, silah ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.