Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim E. ile Eyüp E, silah ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.