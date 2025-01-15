Mardin'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet Dağıtıldı

Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye karne hediyesi olarak kıyafet verildi.

Türk Kızılay Artuklu Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, karne hediyesi olarak Ebulula İlkokulu'nda okuyan 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, organizasyona destek veren Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Birol Boz'a teşekkür etti.

Faaliyetlerini birçok alanda artırarak sürdürdüklerini belirten Arı, "Bu hizmeti bütün imkanlarımızı kullanarak devam ettireceğiz. Gücümüz yettikçe her alanda iyilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.