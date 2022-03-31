Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi yardımı
AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi yardımı yapıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi yardımı yapıldı.
Yeşilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ramazan ayı öncesinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi desteği sunuldu.
Aileler sunulan yardımlardan dolayı teşekkür etti.
AA / Şahin Seçen - Güncel