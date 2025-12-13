Mardin'de huzur ve güven uygulaması

MARDİN'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 56 ekip ve 144 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik kent genelinde 56 ekip ve 144 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, 48 umuma açık yer, 37 metruk bina ve 3 otobüs terminali kontrol edildi. Denetimlerde 1075 kişi sorgulanırken 101 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.