Mardin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kabala Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet A, Aziz A ve Metin D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.