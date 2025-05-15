Mardin'de Hortum Aniden Ortaya Çıktı

Mardin'de Hortum Aniden Ortaya Çıktı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum, metrelerce yükseklikte oluşarak gözden kayboldu, ancak herhangi bir hasar yaşanmadı.

Mardin'de meydana gelen hortum kameraya yansıdı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazide meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mazıdağı ilçesinde metrelerce yükseklikte bir hortum oluştu. Hortum ilerleyerek gözden kaybolurken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - Güncel
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