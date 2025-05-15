Mardin'de Hortum Aniden Ortaya Çıktı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum, metrelerce yükseklikte oluşarak gözden kayboldu, ancak herhangi bir hasar yaşanmadı.
Mardin'de meydana gelen hortum kameraya yansıdı
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazide meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mazıdağı ilçesinde metrelerce yükseklikte bir hortum oluştu. Hortum ilerleyerek gözden kaybolurken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - Güncel