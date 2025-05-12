Mardin'de Hırsızlık Olayında 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Midyat'ta H.E'nin, evinden değeri 3 milyon 300 bin lira olan ziynet eşyası ve 20 bin avro çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan ziynet eşyalarını ve dövizi toprağa gömülü halde buldu.

Ekiplerin çalışması hırsızlık zanlısı N.N. yakalandı.

Ele geçirilen ziynet eşyası ve döviz sahibine teslim edildi.