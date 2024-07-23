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Mardin'de Hemşirelere Acil Bakım Sertifikasyon Eğitimi Verildi

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Mardin'de düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitimi'ne farklı illerden 17 hemşire katıldı. Eğitimde temel ve ileri yaşam desteği, obstetrik acil vakalar, hasta güvenliği, travmalarda acil yaklaşım gibi konular ele alındı. Eğitimi tamamlayan hemşirelere sertifika verildi.

Mardin'de hemşirelere yönelik "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitimi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda 3 Haziran-22 Temmuz'da gerçekleştirilen eğitime farklı illerden 17 hemşire katıldı.

Eğitimde "Temel ve İleri Yaşam Desteği", "Obstetrik Acil Vakalar", "Hasta Güvenliği", "Travmalarda Acil Yaklaşım", "Pediatrik Vakalarda Yaklaşım", "Onkoloji", "Hematolojik ve Nörolojik Vakalarda Acil Yaklaşımı" ve "Güvenli İlaç Kullanımı" konularıyla ilgili bilgi verildi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyer hemşirelere, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doktor Hasan Timurağaoğlu, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil tarafından sertifika verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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