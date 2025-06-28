Mardin'de Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Mardin'de Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, sahipsiz hayvanların korunması ve sahiplendirilmesi gibi konular görüşüldü. Toplantıda alınan kararların sahada uygulanabilirliğini artırmak için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Mardin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Hayvanların korunmasına yönelik yürürlükteki yönetmeliklerin değerlendirildiği toplantıda, sahipsiz hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesinin teşviki başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

İl Hayvanları Koruma Kurulu, alınan kararların sahada uygulanabilirliğini artırmak ve kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

Toplantıya, Vali yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun, kaymakamlar, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin ilgili birim yöneticileri ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Sessizliğini bozdu! Ayrılık sonrası cesur paylaşım geldi
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.