Mardin'de hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.