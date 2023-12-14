Mardin'de hayvan hırsızlarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda hayvan hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.
Mardin'in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurulan kamyonette Yayvan Tepe Mahallesi'nden çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T, U.G. ve M.K. tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.