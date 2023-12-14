Üye Girişi
Haberler

Mardin'de hayvan hırsızlarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda hayvan hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurulan kamyonette Yayvan Tepe Mahallesi'nden çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T, U.G. ve M.K. tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Tutuklama Hırsızlık Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title