MARDİN'DE HAVADAN TRAFİK DENETİMİ MARDİN'de ortak çalışma yürüten jandarma ile polis ekipleri, havadan helikopterle trafik denetimi yaptı. MARDİN'de ortak çalışma yürüten jandarma ile polis ekipleri, havadan helikopterle trafik denetimi yaptı. İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı. Ekipler, trafik ihlallerini karada denetim yapan ekiplere bildirdi. Ekipler, sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin havadan ve karadan aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Jandarma Güncel Haberler

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