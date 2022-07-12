Mardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldı Mardin'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Mardin'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde kara yollarında belirli bölgelerde ve uygulama noktalarında tüm tedbirleri alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi. Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikten havalanan helikopterle, Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerinde ve şehirler arası kara yollarında trafik denetimi yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere, telsizle bilgi verilen denetim noktalarında cezai işlem uygulandı. Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Metin Ünlü'nün de katıldığı denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Kurban Bayramı Jandarma Mardin Güncel Haberler

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