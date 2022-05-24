Mardin'de Hastane Kavşağında düzenleme çalışmaları başladı - Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesi Hastane Kavşağında yaşanan trafik sorununun ortadan kaldırılması için kavşak düzenleme çalışması başlatıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Demirtaş, hastaneye giden vatandaşların trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik kazalarını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Mardin'de trafiği rahatlatacaklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Burada günde en az bir trafik kazası meydana geliyor ve bu da bizi çok üzüyor. Kavşağı rahatlatarak hastaneye doğrudan bir kavşak çalışması yapıyoruz. Mardin'de son zamanlarda çok ciddi anlamda turist yoğunluğu var. Biz de bu yoğun trafik akışını rahatlatmak için kavşak çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bundan sonra Artuklu Belediye Kavşağı ile Valilik Kavşağını yapacağız. Şu an her ikisinin de proje çalışmaları devam ediyor."