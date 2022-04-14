Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Haberler

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Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İSTANBUL (AA) - Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boğaz ağrısı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran B.K. tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden B.K. akut lösemi ön tanısı dolayısıyla ileri tetkik ve tedavi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Araştırma, İstanbul, Ambulans, Mardin, Güncel, Haberler

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