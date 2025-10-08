Haberler

Mardin'de Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ve silahlı yağma suçlarından 30 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmiş bir firari hükümlü yakalandı.

Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçlarından hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.M. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
