Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel