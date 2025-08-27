Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
