Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 50 öğrenci icazetlerini aldı - Haberler

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Müftülüğüne bağlı Hacı İsmail Kaya Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan 50 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Artuklu ilçesinde Hacı İsmail Kaya Camisinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, salavat getirildi ve mevlit yemeği verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kışla, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtti.

Hafızları tebrik eden Kışla şöyle konuştu:

"Rabbim, Kur'an ahlakıyla ömrünün sonuna kadar bir hayat sürmenizi nasip etsin ve Kur'an-a, İslam'a hizmetten ayırmasın inşallah. Eğer bunları yaparsak rabbimin muhafazası altına girmiş kullarından oluruz. Öğrencilerin ailelerinden ve hocalarından Allah razı olsun. İnşallah emekleri daha bereketli hizmetlere vesile olur."

Şahin de, Kur'an'a her zaman üstün ahlak sahibi olmanın yakıştığını söyledi.

Hafızlığın büyük bir şeref olduğunu aktaran Şahin, "Kur'an-ı ömrünüz boyunca mahfaza etmeye gayret gösterin. Kur'an'ın ahlakını da kendinize şiar edinip gösterdiği yolda yaşamaya gayret edin. Kur'an'ın üstünlüğünü ahlakınızla göstermeye çalışın." ifadelerini kullandı.